Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T21:18
https://ria.ru/20200526/1572030614.html
Темп прироста заболеваний с COVID-19 в Дагестане снизился в восемь раз
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Темп прироста заболеваний с COVID-19 в Дагестане снизился в восемь раз

21:10 26.05.2020 (обновлено: 21:18 26.05.2020)
1337
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Темп прироста заболеваний с коронавирусной инфекцией в Дагестане с начала инфекционного процесса снизился в восемь раз, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов.
"Темп прироста числа заболеваний с начала инфекционного процесса снизился более чем в восемь раз. По сравнению с предыдущей неделей отмечается определенная стабилизация в ряде районов", - цитирует Павлова пресс-служба регионального правительства.
По его словам, в регионе наметилась тенденция по снижению заболеваемости внебольничной пневмонией – показатель снизился почти на 30%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
1341001
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
В Минобороны заявили о еще 98 военных, вылечившихся от COVID-19
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер Армении считает, что страна имеет дело со второй волной COVID-19
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" и Грузия договорились о цене на газ
Американский филантроп Джордж Сорос
К делу о госизмене за поездку в Россию причастен Сорос, считает Медведчук
Людт на набережной в Берлине
В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
Ретроградный горячий Юпитер
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется, что пауза в работе московского бизнеса скоро завершится
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Источник: служебный автомобиль мэра Магаса попал в аварию
01:14СМИ: Рютте не мог навещать умирающую мать из-за мер против COVID-19
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
00:44Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
Лента новостейМолния