Темп прироста заболеваний с COVID-19 в Дагестане снизился в восемь раз

МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Темп прироста заболеваний с коронавирусной инфекцией в Дагестане с начала инфекционного процесса снизился в восемь раз, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов.
"Темп прироста числа заболеваний с начала инфекционного процесса снизился более чем в восемь раз. По сравнению с предыдущей неделей отмечается определенная стабилизация в ряде районов", - цитирует Павлова пресс-служба регионального правительства.
По его словам, в регионе наметилась тенденция по снижению заболеваемости внебольничной пневмонией – показатель снизился почти на 30%.
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