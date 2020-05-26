Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области выросло на 116

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области во вторник выписали после лечения коронавируса еще 116 пациентов, общее число выздоровевших приблизилось к 1,5 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 1892 случая коронавируса, скончались 17 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Выписаны сегодня 116 человек. Итого выздоровевших - 1481", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.