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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:41
https://ria.ru/20200526/1572029621.html
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области выросло на 116
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:120:2927:1766_1036x0_80_0_0_3d5d31fbf4ac14f5f3dd46c5c2060122.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области выросло на 116

20:41 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области во вторник выписали после лечения коронавируса еще 116 пациентов, общее число выздоровевших приблизилось к 1,5 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 1892 случая коронавируса, скончались 17 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Выписаны сегодня 116 человек. Итого выздоровевших - 1481", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензенская областьКазахстанОбщество
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