В Пензенской области умерли еще два пациента с COVID-19

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, число умерших увеличилось до 17, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 1892 случая коронавируса, выздоровели 1365 пациентов. К 25 мая в регионе скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом: мужчина 1963 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония. Женщина 1955 года рождения, двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная COVID-19, тяжелое течение", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что у мужчины в числе сопутствующих заболеваний были артериальная гипертензия, хронические гастрит и панкреатит, а у женщины - ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.