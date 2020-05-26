В Пензенской области умерли еще два пациента с COVID-19

"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом: мужчина 1963 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония. Женщина 1955 года рождения, двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная COVID-19, тяжелое течение", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что у мужчины в числе сопутствующих заболеваний были артериальная гипертензия, хронические гастрит и панкреатит, а у женщины - ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь.