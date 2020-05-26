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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:41
https://ria.ru/20200526/1572029519.html
В Пензенской области умерли еще два пациента с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Пензенской области умерли еще два пациента с COVID-19

20:41 26.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, число умерших увеличилось до 17, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 1892 случая коронавируса, выздоровели 1365 пациентов. К 25 мая в регионе скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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Вчера, 17:10Распространение нового коронавируса
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"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом: мужчина 1963 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония. Женщина 1955 года рождения, двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная COVID-19, тяжелое течение", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что у мужчины в числе сопутствующих заболеваний были артериальная гипертензия, хронические гастрит и панкреатит, а у женщины - ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
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