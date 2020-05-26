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2020-05-26T19:28
https://ria.ru/20200526/1572026990.html
Врио главы НАО призвал не спешить с референдумом об объединении регионов
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РИА Новости

Врио главы НАО призвал не спешить с референдумом об объединении регионов

19:28 26.05.2020
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© Фото : Администрация Ненецкого автономного округаЮрий Бездудный
Юрий Бездудный
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округа
МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Все разговоры о референдуме относительно объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа преждевременны, спешка в этом вопросе не нужна, заявил врио главы НАО Юрий Бездудный.
"После подписания меморандума получил сотни сообщений, запросов, комментариев. В том числе не самых лицеприятных. Понимаю беспокойство людей. Все сообщения читаю, много общаюсь с жителями и вижу переживания каждого. Слышу, как на площади поют гимн округа", - написал Бездудный на своей странице во "ВКонтакте".
Он отметил, что специально выдержал паузу, чтобы власти могли проанализировать ситуацию, изучить детали. По мнению Бездудного, большую работу в этом направлении проводят представители рабочей группы, депутаты, члены национальных и общественных организаций.
"С каждым из них мы встречались, общались и делились мнениями. Общая позиция - спешка в таком серьезном вопросе не нужна! Полностью ее разделяю", - подчеркнул врио главы округа.
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Он добавил, что многие пытаются вывести тему в политическую плоскость. Но с таким подходом он не согласен - это исключительно экономический вопрос.
"И звучит он так: должна ли речь идти о создании мегасубъекта или же об участии в глобальном федеральном проекте по развитию Арктики в качестве нескольких субъектов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести большую работу, аккуратно взвесить все за и против. Но! Главное, что решение должно и будет приниматься исключительно жителями округа. Все разговоры о референдуме сегодня преждевременны!" - заключил Бездудный.
Ранее во вторник врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что задачи провести референдум об объединении области и Ненецкого автономного округа в единый день голосования, 13 сентября, или в какую-то другую определенную дату не стоит. Он отметил, что сегодня важнейшая задача - запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители.
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Говоря о подписанном 13 мая меморандуме "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа", Цыбульский подчеркнул, что документ не запускает автоматически процесс слияния двух регионов.
Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.
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