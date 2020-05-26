Врио главы НАО призвал не спешить с референдумом об объединении регионов

МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Все разговоры о референдуме относительно объединения Все разговоры о референдуме относительно объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа преждевременны, спешка в этом вопросе не нужна, заявил врио главы НАО Юрий Бездудный

"После подписания меморандума получил сотни сообщений, запросов, комментариев. В том числе не самых лицеприятных. Понимаю беспокойство людей. Все сообщения читаю, много общаюсь с жителями и вижу переживания каждого. Слышу, как на площади поют гимн округа", - написал Бездудный на своей странице во "ВКонтакте"

Он отметил, что специально выдержал паузу, чтобы власти могли проанализировать ситуацию, изучить детали. По мнению Бездудного, большую работу в этом направлении проводят представители рабочей группы, депутаты, члены национальных и общественных организаций.

"С каждым из них мы встречались, общались и делились мнениями. Общая позиция - спешка в таком серьезном вопросе не нужна! Полностью ее разделяю", - подчеркнул врио главы округа.

Он добавил, что многие пытаются вывести тему в политическую плоскость. Но с таким подходом он не согласен - это исключительно экономический вопрос.

"И звучит он так: должна ли речь идти о создании мегасубъекта или же об участии в глобальном федеральном проекте по развитию Арктики в качестве нескольких субъектов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести большую работу, аккуратно взвесить все за и против. Но! Главное, что решение должно и будет приниматься исключительно жителями округа. Все разговоры о референдуме сегодня преждевременны!" - заключил Бездудный.

Ранее во вторник врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что задачи провести референдум об объединении области и Ненецкого автономного округа в единый день голосования, 13 сентября, или в какую-то другую определенную дату не стоит. Он отметил, что сегодня важнейшая задача - запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители.

Говоря о подписанном 13 мая меморандуме "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа", Цыбульский подчеркнул, что документ не запускает автоматически процесс слияния двух регионов.