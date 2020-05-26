Ценам на нефть предсказали скачок до 56 долларов за баррель

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Цены на нефть до конца года могут вырасти до 56 долларов за баррель Brent, рассказал главный экономист Citi в России, Казахстане и на Украине Иван Чакаров.
"Мы полагаем, что средняя цена за нефть в 2020 году составит 36 долларов за баррель Brent и к концу года может возрасти до 56 долларов", — заявил он в ходе онлайн-конференции с журналистами.
Экономист считает, что хотя сейчас все емкости для хранения черного золота уже использованы, во втором полугодии запасы нефти могут расходоваться довольно быстро.
Чакаров также предположил, что в четвертом квартале нормы ОПЕК+ по ограничению квот добычи нефти могут снизиться.
Страны ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018-го, но для России и Саудовской Аравии показатель составляет 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.