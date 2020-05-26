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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-26T21:55
https://ria.ru/20200526/1572026379.html
Ценам на нефть предсказали скачок до 56 долларов за баррель
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:216:3256:2048_1036x0_80_0_0_3cc63371a1e8d4ab4b3ce0c3be31d770.jpg
РИА Новости

Ценам на нефть предсказали скачок до 56 долларов за баррель

19:14 26.05.2020 (обновлено: 21:55 26.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Цены на нефть до конца года могут вырасти до 56 долларов за баррель Brent, рассказал главный экономист Citi в России, Казахстане и на Украине Иван Чакаров.
"Мы полагаем, что средняя цена за нефть в 2020 году составит 36 долларов за баррель Brent и к концу года может возрасти до 56 долларов", — заявил он в ходе онлайн-конференции с журналистами.
Экономист считает, что хотя сейчас все емкости для хранения черного золота уже использованы, во втором полугодии запасы нефти могут расходоваться довольно быстро.
Чакаров также предположил, что в четвертом квартале нормы ОПЕК+ по ограничению квот добычи нефти могут снизиться.
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
Вчера, 09:17Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
Страны ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018-го, но для России и Саудовской Аравии показатель составляет 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьCitiОПЕКСаудовская АравияBrentЭкономика
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