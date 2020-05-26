Венгрия намерена отменить режим ЧП 20 июня

"Законопроект, призывающий правительство завершить режим опасности, будет представлен парламенту сегодня. С принятием закона ожидается, что режим опасности завершится в Венгрии 20 июня, намного раньше, чем во многих европейских странах", - написала Варга в своем Facebook по итогам заседания министров ЕС.