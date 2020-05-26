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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:42
https://ria.ru/20200526/1572025155.html
Венгрия намерена отменить режим ЧП 20 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/155436/81/1554368117_0:138:3151:1910_1036x0_80_0_0_b3ee391d0d132d86420a64075a92d8e9.jpg
РИА Новости

Венгрия намерена отменить режим ЧП 20 июня

18:42 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБудапешт
Будапешт
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Будапешт. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Венгрия намерена 20 июня отменить чрезвычайное положение, введенное в стране на фоне пандемии коронавируса, сообщила министр юстиции Юдит Варга.
Парламент Венгрии ранее принял законопроект, который внесло правительство премьер-министра Виктора Орбана и который наделяет венгерский кабмин дополнительными полномочиями для борьбы с распространением коронавируса. Принятый законопроект был встречен критикой со стороны местной оппозиции, правозащитных групп и БДИПЧ, считающих, что власти просто воспользовались ситуацией и наделили себя дополнительными не ограниченными по времени полномочиями. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила странам-членам ЕС, что принимаемые для борьбы с распространением коронавируса экстренные национальные меры не должны нарушать фундаментальные права и свободы.
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"Законопроект, призывающий правительство завершить режим опасности, будет представлен парламенту сегодня. С принятием закона ожидается, что режим опасности завершится в Венгрии 20 июня, намного раньше, чем во многих европейских странах", - написала Варга в своем Facebook по итогам заседания министров ЕС.
Она также подчеркнула, что введение специального правого режима в стране позволило правительству быстро и эффективно действовать против пандемии.
Как передает издание Daily News Hungary, в стране зарегистрирован 3771 случай коронавируса, скончались 499 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУрсула фон дер ЛяйенБюро по демократическим институтам и правам человекаПарламент ВенгрииВиктор ОрбанВенгрияВ мире
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