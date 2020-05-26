Венгрия намерена отменить режим ЧП 20 июня

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Венгрия намерена 20 июня отменить чрезвычайное положение, введенное в стране на фоне пандемии коронавируса, сообщила министр юстиции Юдит Варга.
Парламент Венгрии ранее принял законопроект, который внесло правительство премьер-министра Виктора Орбана и который наделяет венгерский кабмин дополнительными полномочиями для борьбы с распространением коронавируса. Принятый законопроект был встречен критикой со стороны местной оппозиции, правозащитных групп и БДИПЧ, считающих, что власти просто воспользовались ситуацией и наделили себя дополнительными не ограниченными по времени полномочиями. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила странам-членам ЕС, что принимаемые для борьбы с распространением коронавируса экстренные национальные меры не должны нарушать фундаментальные права и свободы.
"Законопроект, призывающий правительство завершить режим опасности, будет представлен парламенту сегодня. С принятием закона ожидается, что режим опасности завершится в Венгрии 20 июня, намного раньше, чем во многих европейских странах", - написала Варга в своем Facebook по итогам заседания министров ЕС.
Она также подчеркнула, что введение специального правого режима в стране позволило правительству быстро и эффективно действовать против пандемии.
Как передает издание Daily News Hungary, в стране зарегистрирован 3771 случай коронавируса, скончались 499 человек.
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