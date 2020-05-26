Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить

"Не выходи из комнаты": почему стихи Иосифа Бродского стали мемом Во всем виноваты соцсети, интроверты и теперь еще карантин. Но это то, что на поверхности. А если копнуть глубже, то, разумеется, секрет популярности уже крылатой фразы обеспечен, разумеется, талантом поэта и бессмертием заложенной идеи.