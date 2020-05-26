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Культура
2020-05-26T18:46
https://ria.ru/20200526/1572025093.html
Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить
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РИА Новости

Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить

18:41 26.05.2020 (обновлено: 18:46 26.05.2020)
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Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Художник Олег Лукьянов, чей граффити-портрет Иосифа Бродского в Петербурге был закрашен через сутки после создания, рассказал РИА Новости, что надеется восстановить эту работу в виде временной конструкции, а не изображения на стене.
Граффити с изображением Бродского появились напротив его музея-квартиры "Полторы комнаты" в Доме Мурузи в Петербурге к 80-летию со дня рождения поэта. Как сообщала РИА Новости представитель администрации Центрального района, в понедельник портрет закрасили, изображение просуществовало около суток. По информации интернет-газеты "Фонтанка", граффити были ликвидированы по инициативе администрации школы №189, находящейся по соседству. Официальным комментарием школы РИА Новости пока не располагает.
"Я надеюсь восстановить эту работу, сделав ее в виде какой-то временной конструкции на раме, а не изображения на стене… Сейчас я жду, пока улягутся страсти, чтобы вместе с сотрудниками музея Бродского, администрацией школы и муниципальными депутатами обсудить эту возможность", - сказал Лукьянов.
Он назвал "излишней шумихой" ситуацию вокруг закрашивания портрета поэта.
Лукьянов добавил также, что в дальнейшем планирует реализовать художественный проект на брандмауэре Дома Мурузи, который предполагается дополнить "архитектурным элементом", имитирующим северный фасад этого же здания с балконом квартиры, где жил Бродский.
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"Не выходи из комнаты": почему стихи Иосифа Бродского стали мемомВо всем виноваты соцсети, интроверты и теперь еще карантин. Но это то, что на поверхности. А если копнуть глубже, то, разумеется, секрет популярности уже крылатой фразы обеспечен, разумеется, талантом поэта и бессмертием заложенной идеи.
Как сообщается в аккаунте "Полутора комнат" в Instagram, в ночь на вторник горожане писали на месте закрашенных граффити цитаты из Бродского и высказывали свое мнение по поводу ликвидации изображения.
"В девять утра стена уже была чисто выкрашена в тот же колер, что школа рядом. Теперь очевидна принадлежность стены образовательному учреждению - до инцидента она была выкрашена в тот же оранжевый цвет, что соседний бизнес-центр, и как территория школы не воспринималась. Теперь люди приносят сюда цветы", - сообщает музей.
Частный музей Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге
24 мая, 08:00Культура
Юбилей Иосифа Бродского. Лучшие песни на его стихи
Семья Бродских переехала в Дом Мурузи в 1955 году. Из этого дома в марте 1964 года Бродский отправился в ссылку в Архангельскую область: он был приговорен к пяти годам по указу "о тунеядстве". Благодаря помощи деятелей культуры Бродский вернулся домой раньше - в 1965 году.
Четвертого июня 1972 года лишенный советского гражданства поэт навсегда покинул этот дом и эмигрировал через Австрию в США. Его родителям не разрешили приехать к нему, а ему самому - даже вернуться на похороны родителей. В декабре 1987 года Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе. В 1991 году он занял пост поэта-лауреата США - консультанта Библиотеки конгресса. Поэт умер в 1996 году в Нью-Йорке.
Тест
24 мая, 08:00
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КультураИосиф БродскийСанкт-ПетербургОбщество
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