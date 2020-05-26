В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3266

ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане во вторник достигло 3266, за сутки в стране выявили 379 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны.
"По состоянию на вечер вторника в Таджикистане зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число больных достигло 3266 человек, за сутки один человек скончался от этой болезни", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-центра, сейчас в стране 2588 человек находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 1417 человек вылечились, 436 были выписаны из медучреждений. Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и соцзащиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры по профилактике и лечению COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.