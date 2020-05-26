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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:28
https://ria.ru/20200526/1572024325.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3266
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3266

18:28 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане во вторник достигло 3266, за сутки в стране выявили 379 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны.
"По состоянию на вечер вторника в Таджикистане зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число больных достигло 3266 человек, за сутки один человек скончался от этой болезни", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-центра, сейчас в стране 2588 человек находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 1417 человек вылечились, 436 были выписаны из медучреждений. Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и соцзащиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры по профилактике и лечению COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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