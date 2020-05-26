В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3266

"По состоянию на вечер вторника в Таджикистане зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число больных достигло 3266 человек, за сутки один человек скончался от этой болезни", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-центра, сейчас в стране 2588 человек находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 1417 человек вылечились, 436 были выписаны из медучреждений. Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и соцзащиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры по профилактике и лечению COVID-19.