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РИА Наука
2020-05-26T18:48
https://ria.ru/20200526/1572024192.html
Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу
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РИА Новости

Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу

18:28 26.05.2020 (обновлено: 18:48 26.05.2020)
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© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCADМоноклональные антитела
Моноклональные антитела
© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCAD
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Китайские ученые опубликовали в журнале Nature две статьи, посвященные получению моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус SARS-CoV-2. Авторы сообщают об успешных доклинических испытаниях на приматах.
Нейтрализующие человеческие антитела — один из наиболее многообещающих терапевтических подходов к лечению COVID-19. Их также возможно применять в качестве "временной вакцины" для защиты от инфекции здоровых людей.
Из плазмы человека, переболевшего COVID-19, ученым удалось выделить два моноклональных антитела — CA1 и CB6 — и описать их характеристики. Оба антитела доказали эффективность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях, а CB6 успешно проверили на макаках-резусах.
Антитела — это белки, синтезируемые иммунными клетками организма в ответ на инфекцию. Они связываются с белком патогена — антигеном — и нейтрализуют вирус. Антитела, настроенные на взаимодействие с определенным антигеном, называются моноклональными.
Если известны характеристики антител, то их можно производить в лабораторных условиях и в промышленных масштабах для диагностических тестов и противовирусных препаратов.
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У коронавируса SARS-CoV-2 есть шиповидные отростки, сложенные S-белком. С помощью них он соединяется с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) на поверхности здоровых клеток и через него проникает внутрь.
Один из путей нейтрализации вируса — предотвратить связывание шиповидных белков с рецептором ACE2. Структурные исследования CB6 показали, что это моноклональное антитело хорошо распознает антигены SARS-CoV-2, связываясь с ними, и препятствует соединению S-белка вируса с рецептором ACE2.
Исследования проводились биофармацевтической компанией Junshi Biosciences совместно с учеными из Института микробиологии Китайской академии наук.
"Мы успешно использовали наш многолетний опыт и интегрированную технологическую платформу для исследований и разработок антител, — приводятся в пресс-релизе компании слова одного из авторов исследования Хуэй Фэн (Hui Feng). — Мы провели множество параллельных разработок антител-кандидатов, которые впоследствии были протестированы на модели инфекции in vivo. Один из этих кандидатов продемонстрировал сильную нейтрализующую активность против COVID-19".
Всего ученые получили 206 специфичных моноклональных антител из плазмы восьми пациентов, переболевших COVID-19. Два из них обладали достаточно мощной нейтрализующей активностью против SARS-CoV-2.
Неожиданным для исследователей стало то, что эти антитела не действовали против других коронавирусов — SARS-CoV и MERS-CoV.
Ученые планируют провести клинические испытания нового моноклонального антитела во втором квартале. То, что CB6 эффективно защитил макак-резусов от инфекции, дает повод для оптимизма, считают авторы исследования.
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