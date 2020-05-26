Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Китайские ученые Китайские ученые опубликовали в журнале Nature две статьи , посвященные получению моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус SARS-CoV-2. Авторы сообщают об успешных доклинических испытаниях на приматах.

Нейтрализующие человеческие антитела — один из наиболее многообещающих терапевтических подходов к лечению COVID-19. Их также возможно применять в качестве "временной вакцины" для защиты от инфекции здоровых людей.

Из плазмы человека, переболевшего COVID-19, ученым удалось выделить два моноклональных антитела — CA1 и CB6 — и описать их характеристики. Оба антитела доказали эффективность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях, а CB6 успешно проверили на макаках-резусах.

Антитела — это белки, синтезируемые иммунными клетками организма в ответ на инфекцию. Они связываются с белком патогена — антигеном — и нейтрализуют вирус. Антитела, настроенные на взаимодействие с определенным антигеном, называются моноклональными.

Если известны характеристики антител, то их можно производить в лабораторных условиях и в промышленных масштабах для диагностических тестов и противовирусных препаратов.

У коронавируса SARS-CoV-2 есть шиповидные отростки, сложенные S-белком. С помощью них он соединяется с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) на поверхности здоровых клеток и через него проникает внутрь.

Один из путей нейтрализации вируса — предотвратить связывание шиповидных белков с рецептором ACE2. Структурные исследования CB6 показали, что это моноклональное антитело хорошо распознает антигены SARS-CoV-2, связываясь с ними, и препятствует соединению S-белка вируса с рецептором ACE2.

Исследования проводились биофармацевтической компанией Junshi Biosciences совместно с учеными из Института микробиологии Китайской академии наук.

"Мы успешно использовали наш многолетний опыт и интегрированную технологическую платформу для исследований и разработок антител, — приводятся в пресс-релизе компании слова одного из авторов исследования Хуэй Фэн (Hui Feng). — Мы провели множество параллельных разработок антител-кандидатов, которые впоследствии были протестированы на модели инфекции in vivo. Один из этих кандидатов продемонстрировал сильную нейтрализующую активность против COVID-19".

Всего ученые получили 206 специфичных моноклональных антител из плазмы восьми пациентов, переболевших COVID-19. Два из них обладали достаточно мощной нейтрализующей активностью против SARS-CoV-2.

Неожиданным для исследователей стало то, что эти антитела не действовали против других коронавирусов — SARS-CoV и MERS-CoV.