В Карабахе вылечился четырнадцатый пациент с COVID-19

ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Четырнадцатый пациент с подтвержденным коронавирусом излечился в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщили во вторник в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 25 мая сообщали о 34 подтвержденных случаях COVID-19 и 13 выздоровевших.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 34 граждан. Излечились 14 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 74 человека, проведены 789 тестов.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,3 миллиона случаев заражения, свыше 342 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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