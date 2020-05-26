В дагестанском поселке Ботлих развернули полевой госпиталь на сто мест

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полевой многопрофильный госпиталь на 100 коек, развернутый в поселке Ботлих на фоне вспышки новой коронавирусной инфекции в Дагестане, готов к приему пациентов, сообщили в Минобороны России.

"Военные медики Западного военного округа (ЗВО) завершили работы по развертыванию полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек в поселке Ботлих (Республика Дагестан)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке в кратчайший срок были развернуты приемо-сортировочное, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб. Подчеркивается, что медперсонал готов к приему и лечению пациентов.

"В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория", - добавляется в сообщении.

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"То, что я видел в современных медицинских центрах в Москве и других крупных российских городах, я увидел и здесь - в Ботлихе... При поступлении пациентов в госпиталь предусмотрено проведение всех необходимых исследований, включая анализ на COVID-19, в достаточном количестве имеются медицинские специалисты самого высокого класса – это врачи, которые работали в сложных условиях, которые знают, что и как делать. Это огромная помощь", - приводятся в сообщении слова Васильева.

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