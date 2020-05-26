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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:53
https://ria.ru/20200526/1572022307.html
В дагестанском поселке Ботлих развернули полевой госпиталь на сто мест
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571940089_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_1f1a60bfd9baa8934d74c10a598991b9.jpg
РИА Новости

В дагестанском поселке Ботлих развернули полевой госпиталь на сто мест

17:53 26.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный медик надевает защитный костюм в полевом госпитале
Военный медик надевает защитный костюм в полевом госпитале
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полевой многопрофильный госпиталь на 100 коек, развернутый в поселке Ботлих на фоне вспышки новой коронавирусной инфекции в Дагестане, готов к приему пациентов, сообщили в Минобороны России.
"Военные медики Западного военного округа (ЗВО) завершили работы по развертыванию полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек в поселке Ботлих (Республика Дагестан)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на площадке в кратчайший срок были развернуты приемо-сортировочное, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб. Подчеркивается, что медперсонал готов к приему и лечению пациентов.
"В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория", - добавляется в сообщении.
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Как отметили в Минобороны, 26 мая возможности госпиталя в Ботлихе лично оценил глава Дагестан Владимир Васильев.
"То, что я видел в современных медицинских центрах в Москве и других крупных российских городах, я увидел и здесь - в Ботлихе... При поступлении пациентов в госпиталь предусмотрено проведение всех необходимых исследований, включая анализ на COVID-19, в достаточном количестве имеются медицинские специалисты самого высокого класса – это врачи, которые работали в сложных условиях, которые знают, что и как делать. Это огромная помощь", - приводятся в сообщении слова Васильева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика ДагестанВладимир ВасильевОбщество
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