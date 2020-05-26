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2020-05-26T18:08
https://ria.ru/20200526/1572022169.html
Врио главы Архангельской области рассказал об объединении региона и НАО
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РИА Новости

Врио главы Архангельской области рассказал об объединении региона и НАО

17:52 26.05.2020 (обновлено: 18:08 26.05.2020)
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© Фото : Антон ТайбарейАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский
© Фото : Антон Тайбарей
Александр Цыбульский. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что задачи провести референдум об объединении области и Ненецкого автономного округа в единый день голосования, 13 сентября, или в какую-то другую определенную дату не стоит.
"(Это не) первоочередной вопрос для нас сегодня. Важнейшая задача - запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители", - сказал он по итогам совещания, которое прошло во вторник с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
По словам Цыбульского, в программу войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение двух регионов. При этом врио главы НАО Юрий Бездудный добавил, что программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики каждого из них.
"Для нас действительно этот вопрос чрезвычайно важный, потому что экономика НАО чрезвычайно зависима от природопользования, и в этом смысле мы заинтересованы в том, чтобы ее диверсифицировать", - пояснил он.
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В то же время Трутнев подчеркнул, что целью программы должно стать не только экономическое развитие регионов, но и улучшение жизни людей. "Давайте исходить из простого понимания, что главное, чего мы должны добиться - это чтобы люди лучше жили", - сказал он.
Вице-премьер также поручил Минвостокразвития совместно с главами регионов доработать раздел стратегии развития Арктики, посвященный НАО и Архангельской области. По его словам, в дальнейшем в этих регионах важно добиться как устойчивой к кризисам экономики, так и комфортной городской среды. "Я прошу в ходе подготовки стратегии раздел, связанный с программами развития Ненецкого автономного округа и Архангельской области, разработать вместе с губернаторами, посмотреть и плюсы территории, и недостатки, риски", - сказал Трутнев.
Говоря о подписанном 13 мая меморандуме "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа", Цыбульский подчеркнул, что документ не запускает автоматически процесс слияния двух регионов.
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"У нас нет таких полномочий - ни у меня, ни у Юрия Васильевича (Бездудного). Такие решения могут приниматься только жителями наших регионов. Мы действительно подписали этот меморандум, но подписали его для того, чтобы сегодня можно было совместно приходить в правительство, к руководству страны, и говорить о том, что мы видим экономический потенциал совместного развития наших регионов", - пояснил он.
Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.
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Юрий БездудныйНенецкий автономный округАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьПолитика
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