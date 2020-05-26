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2020-05-26T17:43
https://ria.ru/20200526/1572021320.html
На громившего мемориал в Подмосковье мужчину завели второе дело
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РИА Новости

На громившего мемориал в Подмосковье мужчину завели второе дело

17:43 26.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об умышленном повреждении мемориала против мужчины, который сломал венок и раскидал цветы в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала, посвященного Великой Отечественной войне. Сообщалось, что вандалом оказался 37-летний местный житель. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".
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"Следственными органами СК РФ по Московской области задержан подозреваемый в умышленном повреждении конструкции обелиска, возведённого в честь Победы в Великой Отечественной войне (п. "б" ч.2 ст.243.4 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его место жительства уже обыскали. Подозреваемый доставлен в следственный отдел, его допрашивают.
"Следователь планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате СК России.
Данное уголовное дело было заведено по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России". Данная статья была введена федеральным законом от 07.04.2020 N 112-ФЗ. Согласно тексту статьи, преступление по части второй статьи 243.4 УК РФ предусматривает наказание, в частности, в виде штрафа до пяти миллионов рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)ЧерноголовкаМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПроисшествия
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