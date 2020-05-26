На громившего мемориал в Подмосковье мужчину завели второе дело

Данное уголовное дело было заведено по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России". Данная статья была введена федеральным законом от 07.04.2020 N 112-ФЗ. Согласно тексту статьи, преступление по части второй статьи 243.4 УК РФ предусматривает наказание, в частности, в виде штрафа до пяти миллионов рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.