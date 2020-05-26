Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте , сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Одной из девушек 22, а другой 23 года. Сейчас с ними проводят процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли и мужчину, который был вместе с девушками.

Инцидент произошел у мемориала "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" на Якорной площади. Как следует из записей с камер видеонаблюдения, около 23:00 24 мая к Вечному огню подъехал автомобиль Skoda. Из него вышли мужчина и две девушки и стали что-то жарить на шампурах. Позже у памятника нашли шампуры и мусор.