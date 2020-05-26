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2020-05-26T19:08
https://ria.ru/20200526/1572021126.html
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
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РИА Новости

Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте

17:40 26.05.2020 (обновлено: 19:08 26.05.2020)
18605
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Одной из девушек 22, а другой 23 года. Сейчас с ними проводят процессуальные действия.
Ранее сообщалось, что полицейские нашли и мужчину, который был вместе с девушками.
Инцидент произошел у мемориала "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" на Якорной площади. Как следует из записей с камер видеонаблюдения, около 23:00 24 мая к Вечному огню подъехал автомобиль Skoda. Из него вышли мужчина и две девушки и стали что-то жарить на шампурах. Позже у памятника нашли шампуры и мусор.
Полицейские возбудили уголовное дело о вандализме, его приняло к производству управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
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ГУМВДКронштадтСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Категорически присоединяюсь к предложению!!!
26 мая, 17:48
Alex Montie
6610011
Как я понимаю, Skoda,как и шампуры, является орудием преступления и подлежит безапелляционной конфискации.
26 мая, 18:21
ftfeshnik
4000009
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