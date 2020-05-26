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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:36
https://ria.ru/20200526/1572020948.html
Библиотеки в Петербурге введут карантин для книг
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РИА Новости

Библиотеки в Петербурге введут карантин для книг

17:36 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБиблиотека
Библиотека
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Библиотека. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Библиотечная сеть Фрунзенского района Петербурга, которая со среды начнет выдавать книги без контакта с читателями, введет карантин для возвращаемой литературы, сообщает районное библиотечное сообщество.
"С 27 мая мы вновь выдаем и принимаем книги. Но, к сожалению, помещения библиотек по-прежнему недоступны для читателей. Поэтому предлагаем воспользоваться услугой бесконтактного обслуживания", - говорится в сообщении.
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Как уточняет библиотечная сеть, заказать нужные книги можно по телефону или по электронной почте, указав удобное время для их получения. Заказ будет оставлен в вестибюле библиотеки, где также планируется выделить место для возвращаемых книг.
"Упаковывать книги мы будем в полиэтиленовую пленку. Вернувшиеся в библиотеку книги будут на карантине", - информирует сообщество библиотек Фрунзенского района.
Эта сеть, объединяющая 12 библиотек, ранее в марте стала инициатором акции "Сказки по телефону", когда сотрудники читают детям сказки по их выбору. После снятия ограничений по коронавирусу этот проект планируется продолжить с помощью волонтеров, сообщало библиотечное сообщество Фрунзенского района.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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