Библиотеки в Петербурге введут карантин для книг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Библиотечная сеть Фрунзенского района Библиотечная сеть Фрунзенского района Петербурга , которая со среды начнет выдавать книги без контакта с читателями, введет карантин для возвращаемой литературы, сообщает районное библиотечное сообщество.

"С 27 мая мы вновь выдаем и принимаем книги. Но, к сожалению, помещения библиотек по-прежнему недоступны для читателей. Поэтому предлагаем воспользоваться услугой бесконтактного обслуживания", - говорится в сообщении.

Как уточняет библиотечная сеть, заказать нужные книги можно по телефону или по электронной почте, указав удобное время для их получения. Заказ будет оставлен в вестибюле библиотеки, где также планируется выделить место для возвращаемых книг.

"Упаковывать книги мы будем в полиэтиленовую пленку. Вернувшиеся в библиотеку книги будут на карантине", - информирует сообщество библиотек Фрунзенского района.

Эта сеть, объединяющая 12 библиотек, ранее в марте стала инициатором акции "Сказки по телефону", когда сотрудники читают детям сказки по их выбору. После снятия ограничений по коронавирусу этот проект планируется продолжить с помощью волонтеров, сообщало библиотечное сообщество Фрунзенского района.