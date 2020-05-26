МИД рассказал о проработке вывозных рейсов из Австралии и Новой Зеландии

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Вывоз россиян, оказавшихся за рубежом после закрытия границ из-за коронавируса, из Саудовской Аравии, Австралии, Новой Зеландии, прорабатывается, на данный момент "разгружены" Иордания, Африка, но будут еще организованы рейсы из ЮАР и других стран континента, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Латинская Америка – были рейсы, но остаются (там) много людей, много гуманитарных случаев. И, конечно, Австралия, Новая Зеландия – пока еще никак, к сожалению, не приступит рабочая группа к этому направлению. Есть и объективные показатели, но оно в проработке. Север Африки, Ближний Восток. Мы исходим из того, что сейчас находится в проработке и Саудовская Аравия, разгрузили сейчас Иорданию, будут и другие направления", - сказала Захарова в эфире интернет-портала "Правда.ру".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.