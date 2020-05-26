Глава МИД Киргизии поблагодарил страны ОДКБ за помощь в борьбе с COVID-19

БИШКЕК, 26 мая - РИА Новости. Глава Глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков во вторник на заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности ( ОДКБ ), которое прошло в формате видеоконференции, поблагодарил страны объединения за помощь в борьбе с коронавирусом , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"Айдарбеков поблагодарил государства-члены ОДКБ за поддержку Киргизской Республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, также министр "обратил особое внимание на необходимость дальнейшей взаимопомощи партнеров по вопросам, связанным с гражданами, вынужденно оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек. В Киргизии COVID-19 выявлен у 1468 человек, 16 скончались. Выздоровели и были выписаны из больниц 1015 пациентов.

С момента прекращения из-за пандемии международного авиасообщения Киргизия, при содействии зарубежных партнеров, эвакуировала из-за рубежа более 11 тысяч своих граждан.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.