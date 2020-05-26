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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:23
https://ria.ru/20200526/1572019937.html
Глава МИД Киргизии поблагодарил страны ОДКБ за помощь в борьбе с COVID-19
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РИА Новости

Глава МИД Киргизии поблагодарил страны ОДКБ за помощь в борьбе с COVID-19

17:23 26.05.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков во вторник на заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое прошло в формате видеоконференции, поблагодарил страны объединения за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства.
"Айдарбеков поблагодарил государства-члены ОДКБ за поддержку Киргизской Республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказал представитель пресс-службы.
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По его словам, также министр "обратил особое внимание на необходимость дальнейшей взаимопомощи партнеров по вопросам, связанным с гражданами, вынужденно оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек. В Киргизии COVID-19 выявлен у 1468 человек, 16 скончались. Выздоровели и были выписаны из больниц 1015 пациентов.
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С момента прекращения из-за пандемии международного авиасообщения Киргизия, при содействии зарубежных партнеров, эвакуировала из-за рубежа более 11 тысяч своих граждан.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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