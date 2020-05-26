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Культура
2020-05-26T17:19
https://ria.ru/20200526/1572019291.html
"Стало ясно, кто дурак": Пригожин написал стихи о конфликте со Шнуровым
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РИА Новости

"Стало ясно, кто дурак": Пригожин написал стихи о конфликте со Шнуровым

17:15 26.05.2020 (обновлено: 17:19 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин написал стихотворение о конфликте с лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым.
"Ой друже мой Шнурков иль Шнуров! // (Не знаю как тебя назвать) // Ты для меня всегда был Шкуров", — говорится в записи продюсера в инстаграме (оригинальная орфография и пунктуация сохранена. — Прим. ред.).
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Как отмечается в стихотворении, раньше Шнуров "пел в туалете", а сейчас "в Госдуме штурмовик". При этом, по словам Пригожина, "пропитый до трещин лик" музыканта "стал заметен".
"То ты на Первом лижешь руку, // То на Втором лизнул башмак, // Потом у Познера по мукам, // И стало ясно, кто дурак", — написал продюсер, спросив у артиста, в каких случаях он "бывает честен".
В последних строках Пригожин заявил, что отвечать на выпады Шнурова в стихотворной форме "слишком много чести".
Конфликт между представителями шоу-бизнеса разгорелся после того, как Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды практически бедствуют из-за отмены выступлений в связи с распространением коронавируса. Шнуров резко отреагировал на высказывание продюсера, а когда тот попытался оправдаться, вновь раскритиковал Пригожина. После этого продюсер подчеркнул, что лидеру "Ленинграда" не избежать "мужского разговора", так как Шнуров в своих стихах упомянул его жену — певицу Валерию.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шоу-бизнесИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
ему в цирк пора
26 мая, 17:17
А Андрей Костылев
920004
Закормленый поэт шедевр не создаст....и данный видно не бедствует...
26 мая, 17:59
АЕАлексей Евменов
810001
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