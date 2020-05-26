Суд арестовал зампрокурора Волгограда до 24 июля

ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде ареста заместителю прокурора Волгограда, подозреваемого в покушении на получении взятки в значительном размере, до 24 июля, сообщила РИА Новости руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее СК сообщал, что в понедельник был задержан заместитель прокурора Волгограда по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере.
"Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 24 июля", - сообщила РИА Новости Вальковская. Она отметила, что заседание проходило в закрытом режиме.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах региона, речь идет заместителе прокурора Дмитрии Ведищеве.