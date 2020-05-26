В Петербурге около 60 процентов пациентов с COVID-19 лечатся дома

"Я бы хотел всех призвать к тому, чтобы мы спокойно относились к количеству заболевших коронавирусом, потому что абсолютное большинство – где-то 60% больных – находятся дома. По нашим данным, только около 40% госпитализируются в стационары. И при хорошо отлаженной системе амбулаторно-поликлинической помощи эта цифра может быть еще больше. Люди с нетяжелыми формами должны находиться дома, получать всю необходимую медицинскую помощь. Для этого сегодня созданы все условия: телемедицинские консультации врач-врач, и более того, мы впервые организовали систему консультирования врач-пациент", - сказал он.