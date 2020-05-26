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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:38
https://ria.ru/20200526/1572017055.html
В Петербурге около 60 процентов пациентов с COVID-19 лечатся дома
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541253_0:241:3071:1968_1036x0_80_0_0_6472e3dcf4e82f90bf1ae2120745b5ab.jpg
РИА Новости

В Петербурге около 60 процентов пациентов с COVID-19 лечатся дома

16:38 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинАвтомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Около 60% пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге лечатся дома, сообщил журналистам генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19 Евгений Шляхто.
"Я бы хотел всех призвать к тому, чтобы мы спокойно относились к количеству заболевших коронавирусом, потому что абсолютное большинство – где-то 60% больных – находятся дома. По нашим данным, только около 40% госпитализируются в стационары. И при хорошо отлаженной системе амбулаторно-поликлинической помощи эта цифра может быть еще больше. Люди с нетяжелыми формами должны находиться дома, получать всю необходимую медицинскую помощь. Для этого сегодня созданы все условия: телемедицинские консультации врач-врач, и более того, мы впервые организовали систему консультирования врач-пациент", - сказал он.
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Шляхто отметил, что за последние четыре дня в Петербурге не растет количество тяжелых больных, поступающих в стационары.
"Я являюсь сторонником осторожного оптимизма. У нас четыре дня не растет количество тяжелых больных, которые поступают в стационары. Оно остается высоким, и медицинские организации, система здравоохранения работает на пределе, но последние четыре дня мы не имеем роста. Если мы вспомним 22 мая, то было 767 поступивших, сегодня – меньше 700. Это внушает оптимизм", - отметил глава рабочей группы.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 363 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 14 076 случаев заражения COVID-19. Умерли 150 человек. Выздоровели 3744 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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