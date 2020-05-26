Зиявудина Магомедова госпитализировали в стационар "Матросской тишины"

"По нашей информации, его госпитализировали в стационар "Матросской тишины". Думаю, что из-за заболевания коронавирусом", - сказал адвокат. Он отметил, что официального документа защите не предоставили, но информация получена из СИЗО.

"Сегодняшняя ситуация не дает ни одному здравомыслящему человеку оснований полагать, что человек, которого положили в больницу, может сбежать, помешать расследованию или уничтожить доказательства. Это абсурд", - отметил Гофштейн. Он добавил, что его подзащитный в СИЗО уже третий год, а вменяемое ему преступление носит ненасильственный характер. "Мы же не просим немедленно реабилитировать его, а только дать возможность быть в достойных условиях", - добавил защитник.