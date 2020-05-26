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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:54
https://ria.ru/20200526/1572016682.html
Зиявудина Магомедова госпитализировали в стационар "Матросской тишины"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155910/91/1559109115_0:245:2938:1898_1036x0_80_0_0_311b97c609e29490f9d5a81dd30e32ba.jpg
РИА Новости

Зиявудина Магомедова госпитализировали в стационар "Матросской тишины"

16:33 26.05.2020 (обновлено: 16:54 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов в суде
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов в суде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов госпитализирован в больницу тюрьмы "Матросская тишина" из-за признаков коронавируса, защита просит перевести его в профильную больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
"По нашей информации, его госпитализировали в стационар "Матросской тишины". Думаю, что из-за заболевания коронавирусом", - сказал адвокат. Он отметил, что официального документа защите не предоставили, но информация получена из СИЗО.
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Гофштейн добавил, что уже обратился к следователю, Генпрокурору, в суд и в медицинское управление ФСИН с просьбой отпустить Магомедова из СИЗО или перевести в профильное лечебное учреждение.
Ходатайства об изменении меры пресечения защита обосновывает состоянием здоровья Магомедова.
"Сегодняшняя ситуация не дает ни одному здравомыслящему человеку оснований полагать, что человек, которого положили в больницу, может сбежать, помешать расследованию или уничтожить доказательства. Это абсурд", - отметил Гофштейн. Он добавил, что его подзащитный в СИЗО уже третий год, а вменяемое ему преступление носит ненасильственный характер. "Мы же не просим немедленно реабилитировать его, а только дать возможность быть в достойных условиях", - добавил защитник.
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей.
Forbes в 2019 году оценивала состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводила ему 185-е место в списке богатейших россиян. Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов. Впрочем, в рейтинге Forbes за 2018 год Зиявудин Магомедов был 49-м с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций транспортной группы Fesco.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГофштейнЗиявудин МагомедовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ForbesМоскваМатросская тишинаПроисшествия
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