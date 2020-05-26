Вывозной рейс из Киргизии вылетел в Россию

Согласно данным онлайн-табло, рейс AFL1881 компании "Аэрофлот" по маршруту Бишкек-Санкт-Петербург вылетел из киргизского аэропорта в 17.12 (14.12 мск).
Как ранее сообщало посольство РФ в Киргизии, на данный рейс допущены почти 400 пассажиров. Это граждане России, которые направляются в Москву, Санкт- Петербург, Московскую, Ленинградскую, Белгородскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую, Брянскую, Орловскую, Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Курскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Костромскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Пензенскую области, республики Мордовию и Карелию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек. В Киргизии COVID-19 выявлен у 1468 человек, 16 скончались. Выздоровели и были выписаны из больниц 1015 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.