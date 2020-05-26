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2020-05-26T16:15
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Рассмотрение дела историка Соколова перенесли в городской суд Петербурга
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РИА Новости

Рассмотрение дела историка Соколова перенесли в городской суд Петербурга

16:15 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Рассмотрение дела обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова перенесено из районного суда в городской из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Октябрьским районным судом принято решение о переносе рассмотрения уголовного дела в отношении Олега Соколова в Санкт-Петербургский городской суд. Процесс перенесен в связи с общественным интересом и большим количеством слушателей, желающих присутствовать при рассмотрении данного уголовного дела", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов.
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В пресс-службе пояснили, что в городском суде больше возможностей для проведения судебного заседания с соблюдением всех требований безопасности в условиях введенных запретов и ограничений в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также есть возможность проведения трансляции заседания.
Судебное заседание по рассмотрению дела Соколова по существу назначено на 9 июня.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки: он пытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко. Позже комплексная экспертиза признала его вменяемым и дееспособным на момент совершения преступления.
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
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Заседание суда по делу историка Соколова перенесли на июнь
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Коронавирус COVID-19Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский городской судСанкт-ПетербургПроисшествия
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