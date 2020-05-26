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2020-05-26T18:05
https://ria.ru/20200526/1572015275.html
В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко
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РИА Новости

В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко

16:14 26.05.2020 (обновлено: 18:05 26.05.2020)
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© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли с обыском в киевский музей имени Ивана Гончара, где выставлены картины, проходящие по делу о контрабанде, в котором фигурирует бывший президент Петр Порошенко.
Как следует из трансляции, которую вел телеканал "Прямой", правоохранители взломали двери в музей, а один из них заявил, что это делается "для проведения безотлагательного обыска".
Действующий президент Украины, кандидат в президенты Петр Порошенко
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Афера у Порошенко, или Как провернули контрабанду бесценных картинПреступная тяга к прекрасному – так вкратце можно охарактеризовать новое уголовное дело, которое завели на Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Станет ли именно оно роковым для политика?
В момент штурма присутствовавшие на месте депутаты Верховной рады от партии Порошенко "Европейская солидарность" вступили с сотрудниками ГБР в потасовку. Так, сопредседатель фракции Артур Герасимов пытался выяснить у них, на каком основании проводится обыск, а затем и сам попытался войти в музей вместе с коллегами и адвокатами. Однако правоохранители их оттеснили, вошли внутрь, а двое остались дежурить у входа.
Телеканал также сообщил, что во время штурма пострадал его журналист.
Одно из дел, возбужденных ГБР против Порошенко, касается незаконного перемещения через границу "коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". На сегодня бывшего президента вызвали на допрос, но он туда не пришел, а вместо этого вместе с женой отправился открывать выставку картин из семейной коллекции — именно той, которая фигурирует в уголовном деле. В экспозиции представлены полотна Айвазовского, Репина, Бенуа и других художников. Как заявил Порошенко, все эти картины ввезены в Украину законно, а сам он готов представить оригиналы таможенных деклараций.
Бывший президент фигурирует в двух десятках уголовных дел. В частности, они касаются госизмены, а также фальсификаций при назначении Владимира Гройсмана премьер-министром.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Вчера, 13:31
"Облили грязью". Порошенко ответил на обвинения Госбюро о ввозе картин
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Ситуация на УкраинеАртур ГерасимовЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныИван ГончаровКиевУкраинаВ мире
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