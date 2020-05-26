В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко

Афера у Порошенко, или Как провернули контрабанду бесценных картин Преступная тяга к прекрасному – так вкратце можно охарактеризовать новое уголовное дело, которое завели на Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Станет ли именно оно роковым для политика?

Одно из дел, возбужденных ГБР против Порошенко, касается незаконного перемещения через границу "коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". На сегодня бывшего президента вызвали на допрос, но он туда не пришел, а вместо этого вместе с женой отправился открывать выставку картин из семейной коллекции — именно той, которая фигурирует в уголовном деле. В экспозиции представлены полотна Айвазовского, Репина, Бенуа и других художников. Как заявил Порошенко, все эти картины ввезены в Украину законно, а сам он готов представить оригиналы таможенных деклараций.