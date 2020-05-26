В Росздравнадзоре рассказали о запасе защитных костюмов для медиков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Недельный запас защитных костюмов для медиков есть в ряде регионов России, некоторые субъекты не предоставили данные, заявила замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина.
"Мы взяли данные на 25 мая, посмотрели наличие в регионах одноразовых шапочек, масок, понимаем, что самые дорогостоящие здесь - защитные костюмы. Обеспеченность этими защитными костюмами в субъектах, например, Костромская область, Московская область, я сейчас диктую области, у которых практически остался только недельный запас для работы медиков... Архангельская область, Севастополь, республика Марий Эл, республика Татарстан, Свердловская область", - сказала Серегина на онлайн-заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.
Она уточнила, что ряд субъектов не предоставил сведения.
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