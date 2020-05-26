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2020-05-26T16:03
https://ria.ru/20200526/1572013990.html
В Росздравнадзоре рассказали о запасе защитных костюмов для медиков
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976885_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fded7e6477401974d1915cd3b7c35821.jpg
РИА Новости

В Росздравнадзоре рассказали о запасе защитных костюмов для медиков

16:03 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи надевают костюмы в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня
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Врачи надевают костюмы в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Недельный запас защитных костюмов для медиков есть в ряде регионов России, некоторые субъекты не предоставили данные, заявила замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина.
"Мы взяли данные на 25 мая, посмотрели наличие в регионах одноразовых шапочек, масок, понимаем, что самые дорогостоящие здесь - защитные костюмы. Обеспеченность этими защитными костюмами в субъектах, например, Костромская область, Московская область, я сейчас диктую области, у которых практически остался только недельный запас для работы медиков... Архангельская область, Севастополь, республика Марий Эл, республика Татарстан, Свердловская область", - сказала Серегина на онлайн-заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Марий ЭлФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФАрхангельская областьМосковская область (Подмосковье)СевастопольОбщество
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