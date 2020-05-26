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75 лет Великой Победы
2020-05-26T23:04
https://ria.ru/20200526/1572013764.html
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684086_0:156:3364:2048_1036x0_80_0_0_cb5fcd10110eeacaf75f440005c120af.jpg
РИА Новости

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

16:07 26.05.2020 (обновлено: 23:04 26.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарад Победы на Красной площади в Москве
Парад Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Парад Победы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", — сказал он по итогам рабочей встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Глава государства приказал начать подготовку к этому событию. Шойгу он поручил обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски для всех его участников.

"Бессмертный полк" — в июле

Президент с сожалением отметил, что такие строгие меры невозможно обеспечить при проведении шествия "Бессмертного полка" — который, по его словам, "объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток".
"Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению", — сказал Путин.
Поэтому он предложил провести парад на месяц позже — 26 июля.
"А это еще один день нашей ратной славы — День военно-морского флота", — добавил глава государства.
В этот день пройдет еще один парад — военно-морской. Путин также отдал приказ о его проведении.
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"Здоровье — главная ценность"

При этом президент подчеркнул, что власти будут самым внимательным образом следить за эпидемиологической ситуацией и оценивать риски, так что не исключено, что марш "Бессмертного полка" могут снова перенести.
"Конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать", — сказал он.

Жизнь, здоровье, безопасность людей — это для нас главная безусловная ценность.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Владимир Путин
президент России

Ситуация с коронавирусом в России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается 5,3 миллиона инфицированных, 342 тысячи из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 362 тысячи, 3807 человек скончались, более 130 тысяч вылечились. В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.
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В результате этих мер ситуация в стране стабилизировалась, началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения.
Как отмечала глава Роспотребнадзора, увеличивается число регионов, в которых коэффициент распространения (сколько один инфицированный может заразить людей до момента изоляции) меньше или равен единице, — в концe прошлой недели их насчитывалось 44. Это означает, что они могут постепенно снимать ограничения.
Делать это региональные власти будут поэтапно. Согласно правилам, разработанным Роспотребнадзором, на первом этапе предусматривается возможность занятия спортом и прогулок с детьми на улице. Возобновят работу объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений.
После этого разрешат прогулки с членами семьи, вернутся к работе образовательные организации, а также более крупные торговые точки, где будет действовать ограничение на число одновременно обслуживаемых посетителей.
На третьей стадии можно будет посещать парки и скверы при обязательном соблюдении социальной дистанции. Также откроются все образовательные учреждения, гостиницы, кафе и рестораны, будут сняты ограничения по посетителям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 16
75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииБессмертный полкПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинМоскваБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
В сегодняшних условиях, это мудрое и правильное решение!
26 мая, 16:54
Эдуард Панов
37800246
В России перерыв между первой и второй волной коронавируса будет составлять всего один день 24 июня, когда будет проведен парад и голосование по поправкам)))
26 мая, 16:42
Федор Сухов
432011026
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