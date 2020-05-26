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2020-05-26T16:00
https://ria.ru/20200526/1572013359.html
Джонсон доволен объяснениями советника о нарушении карантина
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РИА Новости

Джонсон доволен объяснениями советника о нарушении карантина

16:00 26.05.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон доволен тем, как нарушивший карантин его главный советник Доминик Каммингс объяснил свое поведение, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Ранее газеты Guardian и Mirror выяснили, что во время самоизоляции Каммингс покинул свой дом в Лондоне и отправился за 400 километров в город Дарем, где проживают его родители. Там его появление не осталось незамеченным, и 31 марта в местное отделение полиции поступила жалоба на возможное нарушение карантина. По данным Mirror, это был не единственный раз, когда Каммингс нарушил самоизоляцию, чтобы навестить своих родителей. Сообщается, что советника Джонсона заметили с женой в Дареме 19 апреля, спустя две недели после первого выхода. Газета пишет, что, по словам прохожих, они были удивлены, увидев чиновника так далеко от Лондона в период локдауна.
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"Премьер-министр подробно обсудил с Каммингсом причины предпринятых им действий и остался доволен объяснением", - сказал представитель журналистам, комментируя вызвавшие раздражение СМИ заявления советника.
Накануне Каммингс провел специальную встречу с журналистами, на которой изложил причины, по которым он нарушил карантин, и заявил, что не жалеет о своих действиях. В частности, он объяснил свой поспешный и ставший интернет-мемом "побег" с Даунинг-стрит после известия о болезни премьера: по словам Каммингса, жена позвонила ему и сказала, что ей настолько плохо, что она может потерять сознание и не сможет следить за четырехлетним ребенком. Боясь, что заболеет сам (что, по его словам, вскоре и произошло), Каммингс принял решение отвезти семью на ферму к своим родителям в Дарем, где также живет его сестра с семьей. Последовавшую через некоторое время поездку к близлежащему замку он объяснил тем, что решил проверить, может ли он после болезни водить машину.
Каммингс заявил, что это были исключительные обстоятельства, и он выбрал такой "сбалансированный подход к решению всех проблем". Он добавил, что не жалеет о сделанном и не консультировался с правительством по поводу своих действий.
Вопреки ожиданиям, об отставке Каммингс так и не объявил, несмотря на явно негативные последствия скандала для премьера и правительства.
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О необходимости отставки советника говорили СМИ, общественные деятели и оппозиция. К середине дня вторника наказать Каммингса потребовали и в Консервативной партии, в знак протеста против поведения чиновника уволился замминистра по делам Шотландии Дуглас Росс. Несмотря на требования и критику, правительство и премьер защищают советника.
Каммингс - один из идеологов Brexit, "правая рука" Джонсона. По некоторым данным, именно Каммингс стоит за многими неоднозначными решениями премьера, многие из которых заканчивались скандалами. Его часто называют "серым кардиналом", утверждая, что именно из-за него, в частности, был вынужден уйти в отставку бывший канцлер Саджид Джавид: Каммингс якобы пытался заставить его набрать в минфин советников с Даунинг-стрит, то есть одобренных самим Каммингсом, тот отказался это сделать и был вынужден покинуть свой пост. Каммингс участвовал и в разработке "коронавирусной" стратегии правительства.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саджид ДжавидБорис ДжонсонШотландияВеликобританияЛондонВ мире
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