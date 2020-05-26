Джонсон доволен объяснениями советника о нарушении карантина

Накануне Каммингс провел специальную встречу с журналистами, на которой изложил причины, по которым он нарушил карантин, и заявил, что не жалеет о своих действиях. В частности, он объяснил свой поспешный и ставший интернет-мемом "побег" с Даунинг-стрит после известия о болезни премьера: по словам Каммингса, жена позвонила ему и сказала, что ей настолько плохо, что она может потерять сознание и не сможет следить за четырехлетним ребенком. Боясь, что заболеет сам (что, по его словам, вскоре и произошло), Каммингс принял решение отвезти семью на ферму к своим родителям в Дарем, где также живет его сестра с семьей. Последовавшую через некоторое время поездку к близлежащему замку он объяснил тем, что решил проверить, может ли он после болезни водить машину.