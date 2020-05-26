Джонсон пригласил Путина на виртуальный саммит по вакцинам

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие 4 июня в виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, сообщили РИА Новости в британском посольстве.
"4 июня правительство Великобритании проведет Global Vaccine Summit 2020. Главное задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19",- указали в посольстве.
“Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите”, - заключили в миссии.
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