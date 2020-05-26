Джонсон пригласил Путина на виртуальный саммит по вакцинам

"4 июня правительство Великобритании проведет Global Vaccine Summit 2020. Главное задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19",- указали в посольстве.