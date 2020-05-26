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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:51
https://ria.ru/20200526/1572012550.html
Джонсон пригласил Путина на виртуальный саммит по вакцинам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570618273_0:0:3047:1714_1036x0_80_0_0_123bcdc0a9e98b9e371439166c27d11a.jpg
РИА Новости

Джонсон пригласил Путина на виртуальный саммит по вакцинам

15:49 26.05.2020 (обновлено: 15:51 26.05.2020)
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© REUTERS / John SibleyПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
© REUTERS / John Sibley
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие 4 июня в виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, сообщили РИА Новости в британском посольстве.
"4 июня правительство Великобритании проведет Global Vaccine Summit 2020. Главное задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19",- указали в посольстве.
“Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите”, - заключили в миссии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыБорис ДжонсонВладимир ПутинВеликобританияВ мире
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