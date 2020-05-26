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2020-05-26T15:43
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Страны ОДКБ планируют провести крупные учения в Таджикистане
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РИА Новости

Страны ОДКБ планируют провести крупные учения в Таджикистане

15:43 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСовместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019"
Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Совместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019". Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют в 2021 году провести крупные учения в Таджикистане для отработки действий при урегулировании конфликтов на таджико-афганской границе. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Мы в следующем году планируем провести крупные учения с коллективными силами ОДКБ на территории Таджикистана, где будем отрабатывать действия в приграничном конфликте", - сказал он, комментируя ситуацию на таджико-афганской границе сейчас.
В целом по словам генсека ОДКБ, организация отмечает рост активности террористических группировок и ИГИЛ ("Исламское государство"*) на таджико-афганской границе. Поэтому ОДКБ предпринимает различные меры по укреплению границы в данном регионе, в том числе реализует меры политического характера, в частности, по подключению потенциала ООН и ОБСЕ к этой проблеме.
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Станислав ЗасьОБСЕОДКБТаджикистанООНБезопасность
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