В больнице №20 в Петербурге умерли два врача, заболевшие COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Заведующая лабораторией и хирург городской больницы №20 в Санкт-Петербурге скончались от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам главный врач больницы Татьяна Суровцева.
"Конечно, у нас есть врачи, которые переболели. Их много. К сожалению, коллектив болел. Наша больница не приспособлена для инфекционных пациентов… К сожалению, у меня есть два доктора, которые погибли. Сегодня ушла из жизни заведующая лабораторией. Очень горько говорить об этом. И молодой хирург (скончался), который оперировал больных с коронавирусной инфекцией. Мы их помним и чтим, весь коллектив сопереживает родственникам", - сказала она.
Главврач также отметила, что все переболевшие врачи остаются работать в больнице. "Многие живут в стационаре. Все остались на работе, все работают. У нас нет текучки кадров", - отметила Суровцева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.