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2020-05-26T15:36
https://ria.ru/20200526/1572011409.html
В больнице №20 в Петербурге умерли два врача, заболевшие COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571895774_0:112:2936:1764_1036x0_80_0_0_d87120d2a6dd59be8153d63579902631.jpg
РИА Новости

В больнице №20 в Петербурге умерли два врача, заболевшие COVID-19

15:36 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в инфекционной больнице
Врач в инфекционной больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в инфекционной больнице. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Заведующая лабораторией и хирург городской больницы №20 в Санкт-Петербурге скончались от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам главный врач больницы Татьяна Суровцева.
"Конечно, у нас есть врачи, которые переболели. Их много. К сожалению, коллектив болел. Наша больница не приспособлена для инфекционных пациентов… К сожалению, у меня есть два доктора, которые погибли. Сегодня ушла из жизни заведующая лабораторией. Очень горько говорить об этом. И молодой хирург (скончался), который оперировал больных с коронавирусной инфекцией. Мы их помним и чтим, весь коллектив сопереживает родственникам", - сказала она.
Главврач также отметила, что все переболевшие врачи остаются работать в больнице. "Многие живут в стационаре. Все остались на работе, все работают. У нас нет текучки кадров", - отметила Суровцева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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