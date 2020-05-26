В больнице №20 в Петербурге умерли два врача, заболевшие COVID-19

"Конечно, у нас есть врачи, которые переболели. Их много. К сожалению, коллектив болел. Наша больница не приспособлена для инфекционных пациентов… К сожалению, у меня есть два доктора, которые погибли. Сегодня ушла из жизни заведующая лабораторией. Очень горько говорить об этом. И молодой хирург (скончался), который оперировал больных с коронавирусной инфекцией. Мы их помним и чтим, весь коллектив сопереживает родственникам", - сказала она.