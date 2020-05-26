США заблокируют создание "биологического МАГАТЭ", считают в Совфеде

"В момент, когда такие лаборатории стали плодиться вокруг границ РФ, в это время США наотрез отказались подписывать протокол к документам, которые регламентируют биологические разработки", - сказал Климов в эфире телеканала "Россия 24".

Сенатор также отметил, что Россия неоднократно предлагала создать систему по контролю за биоразработками, однако Запад не поддержал эту инициативу.

Сенатор подчеркнул, что сейчас инициировано международное расследование причин возникновения коронавируса, и работу в этом направлении, в том числе и по контролю за деятельностью биоразработок, нужно продолжать. "Террористы не будут гнушаться использовать в своих целях любые методы, в том числе и биологическое оружие", - подчеркнул он.