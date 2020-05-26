США заблокируют создание "биологического МАГАТЭ", считают в Совфеде

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США блокировали в прошлом и будут противодействовать далее попыткам международного сообщества создать наднациональную структуру, которая контролировала бы биологические разработки в мире, считает замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
Ранее украинские СМИ сообщили о создании на территории страны биолабораторий под контролем США, в которых изучаются опасные инфекции.
"В момент, когда такие лаборатории стали плодиться вокруг границ РФ, в это время США наотрез отказались подписывать протокол к документам, которые регламентируют биологические разработки", - сказал Климов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что подобные лаборатории есть не только на Украине, но и в Грузии. "Украина в СНГ и ОДКБ не входит, рычагов воздействия в региональном масштабе на нее нет. В ООН такой возможности также нет, поскольку США блокируют создание системы противодействия биотерроризму и биооружию", - сказал парламентарий.
Он также пояснил, что и в рамках ВОЗ такая работа не предусмотрена.
Отвечая на вопрос, возможно ли после пандемии коронавируса создание некоего "биологического МАГАТЭ", Климов отметил: "Теоретически это возможно и нужно сделать, но в практическом плане это будет блокироваться".
Он напомнил, что после использования химоружия в Сирии факты его применения всячески искажались западными политиками. "К сожалению, пока политики будут навязывать свои узкоконъюнктурные интересу международному сообществу, ситуация не разрешится", - полагает он.
Сенатор также отметил, что Россия неоднократно предлагала создать систему по контролю за биоразработками, однако Запад не поддержал эту инициативу.
Сенатор подчеркнул, что сейчас инициировано международное расследование причин возникновения коронавируса, и работу в этом направлении, в том числе и по контролю за деятельностью биоразработок, нужно продолжать. "Террористы не будут гнушаться использовать в своих целях любые методы, в том числе и биологическое оружие", - подчеркнул он.
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