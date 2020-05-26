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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:20
https://ria.ru/20200526/1572010387.html
В Петербурге более трех тысяч медиков заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге более трех тысяч медиков заразились коронавирусом

15:20 26.05.2020
844
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Более 3 тысяч медработников в Санкт-Петербурге заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии, восемь скончались, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19 Евгений Шляхто.
"По Санкт-Петербургу более 3 тысяч заболевших врачей, причем большинство из них связано с выполнением функциональных обязанностей, и восемь человек погибли", - сказал он в ходе пресс-конференции в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 363 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 14 076 случаев заражения COVID-19. Умерли 150 человек. Выздоровели 3744 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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