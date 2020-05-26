В Петербурге более трех тысяч медиков заразились коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Более 3 тысяч медработников в Санкт-Петербурге заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии, восемь скончались, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19 Евгений Шляхто.
"По Санкт-Петербургу более 3 тысяч заболевших врачей, причем большинство из них связано с выполнением функциональных обязанностей, и восемь человек погибли", - сказал он в ходе пресс-конференции в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 363 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 14 076 случаев заражения COVID-19. Умерли 150 человек. Выздоровели 3744 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.