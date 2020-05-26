США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание " Українськi новини " со ссылкой на Минздрав страны.

Сообщается, что Агентство уменьшения угрозы при Пентагоне предоставило техническую помощь построенным или модернизированным при его участии лабораториям на Украине. Этим непосредственно занималась американская компания "Блэк энд Витч Спешл Проджектс Корп". Работы проводились с 2005 по 2014 год. За это время построили и усовершенствовали восемь объектов во Львовской, в Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Крыму.

"Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (Одесса) и учреждениях Министерства здравоохранения, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", — сообщили в Минздраве.

Сотрудничество возобновили в 2016 году. Соответствующий документ согласовали Министерство по вопросам евроинтеграции Украины и "Блэк энд Витч Спешл Проджектс Корп". В течение трех лет планировалось освоить 1,28 миллиона долларов. Основной задачей в рамках проекта значилось подключение украинских лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения Электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями.

В прошлом году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии , Украине и других.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу размещения Пентагоном медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ. В МИД упоминали в этой связи так называемый Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара в пригороде Тбилиси, где, по словам бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, могли проводить летальные эксперименты над людьми. Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые в Центре Лугара под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.