Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T18:00
https://ria.ru/20200526/1572009898.html
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745543_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_10e4d8c81ab74c43c0bffbb936848e11.jpg
РИА Новости

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

15:13 26.05.2020 (обновлено: 18:00 26.05.2020)
25305
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в лаборатории
Препараты в лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Препараты в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
Сообщается, что Агентство уменьшения угрозы при Пентагоне предоставило техническую помощь построенным или модернизированным при его участии лабораториям на Украине. Этим непосредственно занималась американская компания "Блэк энд Витч Спешл Проджектс Корп". Работы проводились с 2005 по 2014 год. За это время построили и усовершенствовали восемь объектов во Львовской, в Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Крыму.
"Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (Одесса) и учреждениях Министерства здравоохранения, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", — сообщили в Минздраве.
© Украинские новостиОтвет Министерства здравоохранения Украины на запрос "Украинских новостей"
Ответ Министерства здравоохранения Украины на запрос Украинских новостей
1 из 3
Ответ Министерства здравоохранения Украины на запрос "Украинских новостей"
© Украинские новости
© Украинские новостиДокумент, опубликованный "Украинскими новостями"
Документ, опубликованный Украинскими новостями
2 из 3
Документ, опубликованный "Украинскими новостями"
© Украинские новости
© Украинские новостиДокумент, опубликованный "Украинскими новостями"
Документ, опубликованный Украинскими новостями
3 из 3
Документ, опубликованный "Украинскими новостями"
© Украинские новости
1 из 3
Ответ Министерства здравоохранения Украины на запрос "Украинских новостей"
© Украинские новости
2 из 3
Документ, опубликованный "Украинскими новостями"
© Украинские новости
3 из 3
Документ, опубликованный "Украинскими новостями"
© Украинские новости
Сотрудничество возобновили в 2016 году. Соответствующий документ согласовали Министерство по вопросам евроинтеграции Украины и "Блэк энд Витч Спешл Проджектс Корп". В течение трех лет планировалось освоить 1,28 миллиона долларов. Основной задачей в рамках проекта значилось подключение украинских лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения Электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями.
Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи. 18 октября 2018
18 октября 2018, 17:56
Путин предупредил о рисках создания биологического оружия
В прошлом году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу размещения Пентагоном медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ. В МИД упоминали в этой связи так называемый Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара в пригороде Тбилиси, где, по словам бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, могли проводить летальные эксперименты над людьми. Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые в Центре Лугара под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинную направленность деятельности подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.
Микроскоп
8 мая, 13:04
СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий
16118727248
Обсудить 15
Ситуация на УкраинеСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну так это было очевидно. Потом откроют точки по переработки ядерных отходов. Американцам плевать на эту страну. Загадят, уничтожат, затравят и перейдут к другой стране. Та уже глядит в рот им )))
26 мая, 15:55
Andrey Bodrey
3330102
Исключительные дома не гадят, а остальные для них ,,материал,,и кролики подопытные.
26 мая, 18:12
Иван Иванов
1700000
Рекомендуем
Фотоснимок коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
США допустили скорое введение санкций против "Северного потока — 2"
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Компрессорная станция
Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, созданный для облета стран — участниц Договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies)
В МИД ответили на претензии США по Договору по открытому небу
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
Моноклональные антитела
Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Появилось видео пролета Су-30 и F-16 над иранским танкером
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Джо Байден и Петр Порошенко
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния