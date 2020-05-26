Шойгу рассказал о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в войсках

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в российской армии был преодолен во второй половине апреля, к началу июня обстановка "войдет в состояние плановой", заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи с президентом страны Владимиром Путиным.
"Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах преодолён во второй половине апреля. Всего с начала марта в Вооружённых силах были инфицированы 5,5 тысячи человек. На сегодняшний день вылечены и выписаны 3,5 тысячи. Считаем, что к началу июня в Вооружённых силах обстановка войдёт в состояние плановой", - сказал он.
Шойгу подчеркнул, что ВС РФ на фоне ситуации с коронавирусом "не допустили снижения боеспособности и продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.