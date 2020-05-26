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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:12
https://ria.ru/20200526/1572009624.html
Шойгу рассказал о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в войсках
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568267808_0:0:2813:1583_1036x0_80_0_0_bf0a82c2f95d19e246fefcb6b58bc306.jpg
РИА Новости

Шойгу рассказал о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в войсках

15:12 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в российской армии был преодолен во второй половине апреля, к началу июня обстановка "войдет в состояние плановой", заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи с президентом страны Владимиром Путиным.
"Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах преодолён во второй половине апреля. Всего с начала марта в Вооружённых силах были инфицированы 5,5 тысячи человек. На сегодняшний день вылечены и выписаны 3,5 тысячи. Считаем, что к началу июня в Вооружённых силах обстановка войдёт в состояние плановой", - сказал он.
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Шойгу подчеркнул, что ВС РФ на фоне ситуации с коронавирусом "не допустили снижения боеспособности и продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФВладимир ПутинСергей ШойгуОбщество
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