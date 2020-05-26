Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:33
https://ria.ru/20200526/1572009552.html
Учения "Кавказ-2020" и форум "Армия-2020" не отменят из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/147622/64/1476226429_0:50:1000:613_1036x0_80_0_0_12e49f8d43d343d5343c05464b1152fe.png
РИА Новости

Учения "Кавказ-2020" и форум "Армия-2020" не отменят из-за коронавируса

15:11 26.05.2020 (обновлено: 15:33 26.05.2020)
209
© Фото : Министерство обороны РФ Учения "Кавказ"
Учения Кавказ
© Фото : Министерство обороны РФ
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Пандемия коронавируса не оказала сильного влияния на деятельность Вооруженных сил РФ, стратегические учения "Кавказ-2020", форум "Армия-2020" и Армейские международные игры отменены не будут.
Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным.
"Коронавирус не оказал сильного влияния на ВС РФ, учения "Кавказ-2020", форум "Армия" и Армейские игры состоятся. В целом ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не оказала существенного влияния на деятельность Вооружённых сил", - сказал он.
Шойгу добавил, что в "Кавказе-2020" будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
Вчера, 15:09
Оборонно-промышленный комплекс работает на 72%, заявил Шойгу
По его словам, план подготовки зимнего периода обучения выполнен практически полностью, на июнь-август перенесена только незначительная часть мероприятий, предусматривавших выезд за границу.
Форум-выставка "Армия-2020" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в период с 23 по 28 августа, отметил министр. Стратегические учения "Кавказ-2020" запланированы на сентябрь, АрМИ-2020 – на август-сентябрь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вчера, 15:02Распространение нового коронавируса
Коронавирус не повлиял на боеготовность Вооруженных сил, заявил Шойгу
1400000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВооруженные силы РФСергей ШойгуБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
Вооруженные силы России получили 750 единиц техники в 2020 году
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
Оборонно-промышленный комплекс работает на 72%, заявил Шойгу
Станислав Зась
ОДКБ отмечает нарастание военной опасности на западном направлении
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в войсках
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Путин отдал приказ провести военно-морской парад в день ВМФ
Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
Страны ОДКБ планируют провести крупные учения в Таджикистане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США противятся прозрачности биологических исследований, заявил Лавров
Флаги стран ОДКБ
В ОДКБ задумались о представлении организации в ООН
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Путин оценил работу российских военных врачей за рубежом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса
Вид Петербурга с верхней точки
Новый атомный ледокол "Якутия" заложили на "Балтийском заводе"
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности
В ОДКБ есть консенсус по предоставлению статуса наблюдателя ШОС и СНГ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Коронавирус не повлиял на боеготовность Вооруженных сил, заявил Шойгу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал сроки следующего заседания СМИД ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
ОДКБ планирует провести видеоконференцию военных медиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния