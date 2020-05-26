Учения "Кавказ-2020" и форум "Армия-2020" не отменят из-за коронавируса

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Пандемия коронавируса не оказала сильного влияния на деятельность Вооруженных сил РФ, стратегические учения "Кавказ-2020", форум "Армия-2020" и Армейские международные игры отменены не будут.
Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным.
"Коронавирус не оказал сильного влияния на ВС РФ, учения "Кавказ-2020", форум "Армия" и Армейские игры состоятся. В целом ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не оказала существенного влияния на деятельность Вооружённых сил", - сказал он.
Шойгу добавил, что в "Кавказе-2020" будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.
По его словам, план подготовки зимнего периода обучения выполнен практически полностью, на июнь-август перенесена только незначительная часть мероприятий, предусматривавших выезд за границу.
Форум-выставка "Армия-2020" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в период с 23 по 28 августа, отметил министр. Стратегические учения "Кавказ-2020" запланированы на сентябрь, АрМИ-2020 – на август-сентябрь.
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