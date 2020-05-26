Вооруженные силы России получили 750 единиц техники в 2020 году

"С начала года в войска поступило более 750 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, более 40 боевых бронированных машин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса задействованы на 72%", - сказал он.