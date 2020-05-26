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2020-05-26T15:09
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Вооруженные силы России получили 750 единиц техники в 2020 году
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РИА Новости

Вооруженные силы России получили 750 единиц техники в 2020 году

15:09 26.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57 . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России с начала года получили 58 новейших самолетов и вертолетов, итого более 750 образцов техники, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"С начала года в войска поступило более 750 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, более 40 боевых бронированных машин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса задействованы на 72%", - сказал он.
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