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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:06
https://ria.ru/20200526/1572009037.html
Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133965_0:115:3232:1933_1036x0_80_0_0_032f89d074e5471bc66f2b53f536dcc3.jpg
РИА Новости

Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса

15:06 26.05.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. К разработке вакцины против COVID-19 подключили военный институт, клинические исследования завершатся до конца июля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ - 1 июня", - сказал он.
Шойгу подчеркнул, что завершить клинические исследования планируется до конца июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Войска РХБЗВладимир ПутинСергей ШойгуОбщество
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