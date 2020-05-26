Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. К разработке вакцины против COVID-19 подключили военный институт, клинические исследования завершатся до конца июля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ - 1 июня", - сказал он.
Шойгу подчеркнул, что завершить клинические исследования планируется до конца июля.
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