Путин назвал жизнь людей главной ценностью при проведении мероприятий

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отдав приказ о начале подготовки к проведению парада Победы и марша "Бессмертного полка", заявил, что безопасность людей - главная ценность при проведении любых мероприятий.
"Жизнь, здоровье, безопасность людей – это для нас главная безусловная ценность", - сказал Путин, отметив, что власти будут мониторить ситуация в связи с распространением коронавируса.
Президент предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - после парада ВМФ 26 июля.
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