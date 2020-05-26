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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:10
https://ria.ru/20200526/1572008998.html
Путин назвал жизнь людей главной ценностью при проведении мероприятий
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РИА Новости

Путин назвал жизнь людей главной ценностью при проведении мероприятий

15:06 26.05.2020 (обновлено: 16:10 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отдав приказ о начале подготовки к проведению парада Победы и марша "Бессмертного полка", заявил, что безопасность людей - главная ценность при проведении любых мероприятий.
"Жизнь, здоровье, безопасность людей – это для нас главная безусловная ценность", - сказал Путин, отметив, что власти будут мониторить ситуация в связи с распространением коронавируса.
Президент предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - после парада ВМФ 26 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинСергей ШойгуОбщество
Популярные комментарии
Вова, ты лицемер и не более того. Лукашенко выиграл битву парадов в одни ворота. Даже попытка приклеится к советской дате тебя не спасёт. СССР был куда бОльшей силой, чем выстроенная тобой неуклюжая система, которая на "самоизоляции" погубила гораздо больше судеб, чем спасла.
26 мая, 15:28
Сид Вишес
47200023
"Самое ценное, что у нас есть — это наши людишки".
26 мая, 15:26
КМКалинка Малинкова
101801017
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