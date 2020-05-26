Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:05
https://ria.ru/20200526/1572008913.html
Суд отклонил иск жительницы Петербурга против ношения перчаток и маски
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

Суд отклонил иск жительницы Петербурга против ношения перчаток и маски

15:05 26.05.2020
1353
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил административный иск Александры Матвеевой, которая протестовала против обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд в удовлетворении требований Матвеевой отказал", - говорится в релизе.
В ходе слушания истец пояснила, что она против ношения перчаток, так как это доставляет дискомфорт, а в ношении маски не видит смысла, если люди не дышат друг на друга и не контактируют между собой.
Ранее сообщалось, что власти Петербурга обязали жителей использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах до 31 мая и обещали перечислить всем льготным категориям жителей компенсацию в размере 800 рублей для покупки масок и перчаток.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
29 апреля, 18:07Распространение нового коронавируса
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
9200420
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
Эксперты выяснили, почему россияне соблюдают меры защиты от COVID-19
Задержана группа лиц, жаривших шашлык на Вечном огне в Кронштадте
В Кронштадте задержали одного из вандалов, жаривших еду на "Вечном огне"
Путин: Пик у нас, по мнению специалистов, считается пройденным
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
Дмитрий Песков
Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту
Мужчина со смартфоном
Супругам-москвичам аннулировали штраф, полученный после выхода на балкон
Фотоснимок коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин допустил перенос "Бессмертного полка", если будут риски
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Шойгу рассказал о состоянии вернувшихся из Европы военных медиков
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Смартфон
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Владимир Путин
Путин назвал жизнь людей главной ценностью при проведении мероприятий
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Курортный сезон в странах ЕС будет не похож на предыдущие, заявил Чижов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния