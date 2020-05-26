Суд отклонил иск жительницы Петербурга против ношения перчаток и маски

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил административный иск Александры Матвеевой, которая протестовала против обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд в удовлетворении требований Матвеевой отказал", - говорится в релизе.
В ходе слушания истец пояснила, что она против ношения перчаток, так как это доставляет дискомфорт, а в ношении маски не видит смысла, если люди не дышат друг на друга и не контактируют между собой.
Ранее сообщалось, что власти Петербурга обязали жителей использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах до 31 мая и обещали перечислить всем льготным категориям жителей компенсацию в размере 800 рублей для покупки масок и перчаток.
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