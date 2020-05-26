Путин поручил обеспечить безопасность при проведении парада Победы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить самый строгий режим безопасности при проведении Парада Победы, свести возможные риски к минимуму.
Во вторник Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, который состоится в столице 24 июня.
"Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены", - сказал Путин по итогам рабочей встречи с Шойгу.
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