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75 лет Великой Победы
2020-05-26T16:10
https://ria.ru/20200526/1572008700.html
Путин поручил обеспечить безопасность при проведении парада Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571845882_0:17:3028:1720_1036x0_80_0_0_1337b01759655e4727d751d0511111f3.jpg
РИА Новости

Путин поручил обеспечить безопасность при проведении парада Победы

15:03 26.05.2020 (обновлено: 16:10 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить самый строгий режим безопасности при проведении Парада Победы, свести возможные риски к минимуму.
Во вторник Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, который состоится в столице 24 июня.
"Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены", - сказал Путин по итогам рабочей встречи с Шойгу.
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