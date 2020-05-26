Коронавирус не повлиял на боеготовность Вооруженных сил, заявил Шойгу

"Вооружённые силы в условиях новых вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не допустили снижения боеспособности и продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности", - сказал Шойгу.

"Корабли Военно-морского флота несут боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана. В настоящее время в море находятся 57 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 30 - в дальней морской зоне", - добавил Шойгу.