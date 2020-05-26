Путин поручил начать подготовку к параду Победы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, он состоится в столице 24 июня.
"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сказал Путин по итогам рабочей встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.