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75 лет Великой Победы
2020-05-26T15:22
https://ria.ru/20200526/1572008500.html
Путин поручил начать подготовку к параду Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572009332_0:285:3108:2033_1036x0_80_0_0_22e955d39e28db0daddd0bd9435160ac.jpg
РИА Новости

Путин поручил начать подготовку к параду Победы

15:01 26.05.2020 (обновлено: 15:22 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, он состоится в столице 24 июня.
"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сказал Путин по итогам рабочей встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
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