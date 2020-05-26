Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин

"Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, всё, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", - заявил Путин в ходе рабочей встречи, которая прошла во вторник в режиме видеоконференции.