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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:56
https://ria.ru/20200526/1572008414.html
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572016758_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_bce94fa9824fb9ea5d13efbc08b51006.jpg
РИА Новости

Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин

15:00 26.05.2020 (обновлено: 16:56 26.05.2020)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу.
Российский лидер поблагодарил специалистов подразделений Минобороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с эпидемией COVID-19.
"Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, всё, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", - заявил Путин в ходе рабочей встречи, которая прошла во вторник в режиме видеоконференции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаСергей ШойгуКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
За Россию не рано ли говорить, по регионам ситуация даже на плато не вышла. Вспышки продолжаются. Если только Путин президент Москвы, тогда да, можно говорить, что пик пройден
26 мая, 15:04
Алексей Павловский
49300122
Так моет кому-то стоит выйти из бункера?)
26 мая, 15:01
ОЛОлег Ливанов
321400022
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