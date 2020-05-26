Шойгу рассказал о состоянии вернувшихся из Европы военных медиков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Все российские военные медики, помогавшие в борьбе с COVID-19 в Европе, здоровы, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи с президентом страны Владимиром Путиным.
Шойгу рассказал, что с 14 марта круглосуточно работает оперштаб по ситуации с коронавирусом. Он добавил, что Минобороны была оказана помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с COVID-19.
Российские военные специалисты провели дезинфекцию 140 населённых пунктов, обработано более 3 миллионов квадратных метров поверхностей зданий и сооружений, а также около 1 миллиона квадратных метров площадей и дорог.
"В настоящее время работа сводных отрядов в этих странах завершена. Личный состав возвращён в пункты постоянной дислокации. Все военнослужащие здоровы, с ними проводится комплекс карантинных мероприятий", - сообщил Шойгу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.