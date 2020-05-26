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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:58
https://ria.ru/20200526/1572008276.html
Шойгу рассказал о состоянии вернувшихся из Европы военных медиков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020947_238:0:3072:1594_1036x0_80_0_0_a4d4f5a0d0e4dba9453245cfd3e9932b.jpg
РИА Новости

Шойгу рассказал о состоянии вернувшихся из Европы военных медиков

14:58 26.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Все российские военные медики, помогавшие в борьбе с COVID-19 в Европе, здоровы, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи с президентом страны Владимиром Путиным.
Шойгу рассказал, что с 14 марта круглосуточно работает оперштаб по ситуации с коронавирусом. Он добавил, что Минобороны была оказана помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с COVID-19.
Российские военные специалисты провели дезинфекцию 140 населённых пунктов, обработано более 3 миллионов квадратных метров поверхностей зданий и сооружений, а также около 1 миллиона квадратных метров площадей и дорог.
"В настоящее время работа сводных отрядов в этих странах завершена. Личный состав возвращён в пункты постоянной дислокации. Все военнослужащие здоровы, с ними проводится комплекс карантинных мероприятий", - сообщил Шойгу.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинСергей ШойгуСербияБосния и ГерцеговинаИталияАрменияВ мире
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