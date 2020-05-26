Шойгу рассказал о состоянии вернувшихся из Европы военных медиков

Российские военные специалисты провели дезинфекцию 140 населённых пунктов, обработано более 3 миллионов квадратных метров поверхностей зданий и сооружений, а также около 1 миллиона квадратных метров площадей и дорог.

"В настоящее время работа сводных отрядов в этих странах завершена. Личный состав возвращён в пункты постоянной дислокации. Все военнослужащие здоровы, с ними проводится комплекс карантинных мероприятий", - сообщил Шойгу.