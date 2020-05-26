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2020-05-26T14:55
https://ria.ru/20200526/1572008062.html
В Госдуме не поддержали проект о полной компенсации дореформенных вкладов
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РИА Новости

В Госдуме не поддержали проект о полной компенсации дореформенных вкладов

14:55 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о возврате к полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Документ, внесенный группой депутатов от "Справедливой России" в 2019 году, признает утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона "О базовой стоимости необходимого соцнабора", необходимого для полной компенсации дореформенных вкладов граждан. Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.
Дмитрий Песков
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Одновременно проект обязывает правительство РФ в течение 30 дней после его вступления в силу определить правила и порядок перевода таких сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом минимальная сумма бюджетных средств, направляемых ежегодно на их погашение, устанавливается в размере 2,5% от общего объема данных обязательств. По оценке разработчиков, на эти цели из федерального бюджета будет направляться не более 1,135 триллиона рублей в год.
Комитет по финрынку отмечает наличие противоречий с законом "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ" в части полномочий кабмина. Кроме того, заявленный авторами "источник финансирования не может быть признан убедительным и способным обеспечить указанный объем финансирования особенно с учетом распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции", отмечается в заключении.
Правительство РФ проект также не поддерживает, напоминая, что предлагаемый в нем объем бюджетных средств, направляемых на компенсацию дореформенных вкладов, "в 200 раз превышает текущий". В федеральном бюджете на 2020-2022 годы на компенсационные выплаты по дореформенным вкладам, как и в 2019 году, предусмотрено по 5,5 миллиарда рублей в год. Кроме того, вопросы, касающиеся компенсации дореформенных вкладов из федерального бюджета регулируются бюджетным законодательством и не является предметом регулирования закона "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ", как предлагается проектом.
По действующему законодательству, восстановление дореформенных сбережений граждан должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора, которая установлена в сумме 464 рубля СССР. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого соцнабора" ежегодно с 2003 года приостанавливается.
Президент РФ Владимир Путин
2 декабря 2019, 17:56
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
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