В Госдуме не поддержали проект о полной компенсации дореформенных вкладов

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о возврате к полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке

Документ, внесенный группой депутатов от " Справедливой России " в 2019 году, признает утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона "О базовой стоимости необходимого соцнабора", необходимого для полной компенсации дореформенных вкладов граждан. Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР РСФСР до 1 января 1992 года.

Одновременно проект обязывает правительство РФ в течение 30 дней после его вступления в силу определить правила и порядок перевода таких сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом минимальная сумма бюджетных средств, направляемых ежегодно на их погашение, устанавливается в размере 2,5% от общего объема данных обязательств. По оценке разработчиков, на эти цели из федерального бюджета будет направляться не более 1,135 триллиона рублей в год.

Комитет по финрынку отмечает наличие противоречий с законом "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ" в части полномочий кабмина. Кроме того, заявленный авторами "источник финансирования не может быть признан убедительным и способным обеспечить указанный объем финансирования особенно с учетом распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции", отмечается в заключении.

Правительство РФ проект также не поддерживает, напоминая, что предлагаемый в нем объем бюджетных средств, направляемых на компенсацию дореформенных вкладов, "в 200 раз превышает текущий". В федеральном бюджете на 2020-2022 годы на компенсационные выплаты по дореформенным вкладам, как и в 2019 году, предусмотрено по 5,5 миллиарда рублей в год. Кроме того, вопросы, касающиеся компенсации дореформенных вкладов из федерального бюджета регулируются бюджетным законодательством и не является предметом регулирования закона "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ", как предлагается проектом.