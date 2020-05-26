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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:41
https://ria.ru/20200526/1572007269.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:41 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области приблизилось к 1,9 тысячи, из них за последние сутки выявили 89, включая троих детей, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
В регионе скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1365.
"Оперативная ситуация на 26 мая. Случаев подтвержденной COVID-19 - 1892. Новых выявленных - 89. Пациенты - дети: три года; 17 лет; 15 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 33 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Пензе, два - в ЗАТО город Заречный, восемь - в Городищенском, семь - в Бессоновском, шесть - в Кузнецком, пять - в Каменском, четыре - в Сосновоборском, по три - в Сердобском и Спасском, по два - в Белинском, Пензенском, Шемышейском, Башмаковском и Пачелмском, по одному - еще в семи районах области. Кроме того, среди новых заболевших один иногородний - житель Липецкой области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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