В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области приблизилось к 1,9 тысячи, из них за последние сутки выявили 89, включая троих детей, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
В регионе скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1365.
"Оперативная ситуация на 26 мая. Случаев подтвержденной COVID-19 - 1892. Новых выявленных - 89. Пациенты - дети: три года; 17 лет; 15 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 33 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Пензе, два - в ЗАТО город Заречный, восемь - в Городищенском, семь - в Бессоновском, шесть - в Кузнецком, пять - в Каменском, четыре - в Сосновоборском, по три - в Сердобском и Спасском, по два - в Белинском, Пензенском, Шемышейском, Башмаковском и Пачелмском, по одному - еще в семи районах области. Кроме того, среди новых заболевших один иногородний - житель Липецкой области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.