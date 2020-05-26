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2020-05-26T14:50
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Лавров прокомментировал возможное сотрудничество Минска и Пекина
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РИА Новости

Лавров прокомментировал возможное сотрудничество Минска и Пекина

14:50 26.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Никаких запретов на военно-техническое сотрудничество Белоруссии и Китая нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином сотрудничество стран в ракетостроении.
"Что касается сотрудничества между Белоруссией и Китаем, о чем Лукашенко говорил, мы с Белоруссией союзники, у нас очень тесное военное взаимодействие, общее военное планирование, в военно-технической сфере у нас очень много проектов. Но каких-либо запретов на военно-техническое взаимодействие с Китайской Народной Республикой не существует. Россия тоже имеет проекты в сфере ВТС с зарубежными странами. Главное, что мы при этом никогда не идем по пути, который может создавать риски для нашего Союзного государства, для военных интересов, для интересов безопасности России и Белоруссии. Я убежден, что белорусские коллеги действуют именно так же", - сказал Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.
На прошлой неделе Лукашенко посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП" под Минском, где ему в том числе было доложено о развитии ракетостроения в стране. Главе белорусского государства рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Лукашенко поставил задачу разработать свою ракету, и разработчики заверили президента, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец "трехсотки". Президент также отмечал, что Белоруссии повезло договориться с китайцами о сотрудничестве при разработке и испытаниях белорусской РСЗО "Полонез" и ракеты к ней.
Белорусский лидер также утверждал, что Россия не только не согласилась делать ракету совместно с белорусами, но и не предоставляет полигон для испытаний. Вместе с тем информированный российский источник заявил РИА Новости, что у России нет полигонов для испытания ракеты дальностью 300 километров, для этого арендуются полигоны в Казахстане.
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Александр ЛукашенкоСергей ЛавровСи ЦзиньпинБезопасностьРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайБелоруссияПолитика
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