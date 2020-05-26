Лавров прокомментировал возможное сотрудничество Минска и Пекина

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Никаких запретов на военно-техническое сотрудничество Белоруссии и Китая нет, заявил глава МИД РФ Никаких запретов на военно-техническое сотрудничество Белоруссии и Китая нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Что касается сотрудничества между Белоруссией и Китаем, о чем Лукашенко говорил, мы с Белоруссией союзники, у нас очень тесное военное взаимодействие, общее военное планирование, в военно-технической сфере у нас очень много проектов. Но каких-либо запретов на военно-техническое взаимодействие с Китайской Народной Республикой не существует. Россия тоже имеет проекты в сфере ВТС с зарубежными странами. Главное, что мы при этом никогда не идем по пути, который может создавать риски для нашего Союзного государства, для военных интересов, для интересов безопасности России и Белоруссии. Я убежден, что белорусские коллеги действуют именно так же", - сказал Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.

На прошлой неделе Лукашенко посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП" под Минском, где ему в том числе было доложено о развитии ракетостроения в стране. Главе белорусского государства рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Лукашенко поставил задачу разработать свою ракету, и разработчики заверили президента, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец "трехсотки". Президент также отмечал, что Белоруссии повезло договориться с китайцами о сотрудничестве при разработке и испытаниях белорусской РСЗО "Полонез" и ракеты к ней.