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2020-05-26T14:35
https://ria.ru/20200526/1572006824.html
Комитет ГД не поддержал проект об отсрочке платежей по потребкредитам
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РИА Новости

Комитет ГД не поддержал проект об отсрочке платежей по потребкредитам

14:34 26.05.2020 (обновлено: 14:35 26.05.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об изменении очередности погашения задолженности по потребительским кредитам и займам и возможности отсрочки платежей по основному долгу.
Документ, внесенный группой депутатов от "Справедливой России" в прошлом году, позволяет в первоочередном порядке погашать все суммы, подлежащие уплате кредитору по процентам и основному долгу, затем иные платежи, а неустойку (штраф, пеню) - в последнюю очередь. Цель такого изменения - защита интересов заемщика путем определения благоприятной для него очередности погашения обязательств, поясняют разработчики.
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Законопроект также предоставляет заемщику право на отсрочку платежей по основному долгу на срок до трех месяцев (а если потребкредит взят менее чем на год, то до двух месяцев), но при условии продолжения оплаты процентов по кредиту.
Комитет по финрынку считает, что предлагаемые изменения могут привести "к существенным сложностям в правоприменительной практике" - в частности, отсутствие механизма подачи заявления о предоставлении отсрочки, порядка его рассмотрения и информировании заемщика о принятом решении может привести к росту злоупотреблений со стороны кредиторов.
Комитет также обращает внимание, что в настоящее время ряд заемщиков, не имеющих возможность своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства, уже могут воспользоваться правом на получение различного рода кредитных каникул. А распространение права на отсрочку платежей по кредитам на заемщиков, не испытывающих объективных трудностей со своевременным выполнением своих финансовых обязательств, комитет считает избыточным и нецелесообразным.
Правительство РФ также не поддерживает этот законопроект.
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РоссияСправедливая РоссияГосдума РФЭкономика
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