Песков заявил, что отношение Путина к украинцам не менялось

"Общественная реакция на обстрелы мирного населения, жесткая, резкая общественная реакция понятна, она неизбежна и будет продолжаться. А что касается отношения к украинскому народу, вы знаете, это отношение никогда не менялось, по крайней мере, в нашей стране. Это отношение глава государства никогда не меняет", - добавил он.