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2020-05-26T14:30
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Песков заявил, что отношение Путина к украинцам не менялось
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РИА Новости

Песков заявил, что отношение Путина к украинцам не менялось

14:30 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не меняет свою позицию относительно украинского народа, но общественная реакция на обстрелы мирного населения Донбасса понятна, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я, честно говоря, не слышал, чтобы (президента Украины Владимира) Зеленского называли нацистом. Я не знаю, кто, у нас много горячих голов на телевидении, и помимо официальной позиции высказывается много и неофициальной позиции, личных соображений аналитиков, специалистов, свидетелей событий. Ничего не могу говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле характеристику лидера Украины.
"Общественная реакция на обстрелы мирного населения, жесткая, резкая общественная реакция понятна, она неизбежна и будет продолжаться. А что касается отношения к украинскому народу, вы знаете, это отношение никогда не менялось, по крайней мере, в нашей стране. Это отношение глава государства никогда не меняет", - добавил он.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ мире
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