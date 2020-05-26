Вывозной рейс из Кишинева в Санкт-Петербург запланировали на 27 мая

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вывозной рейс с гражданами России из Кишинева в Санкт-Петербург запланирован на среду, сообщила Минкомсвязь.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № MLD581 Кишинев - Санкт-Петербург запланирован на 27 мая 2020 в 11.00 (местное время)", - говорится в сообщении.
Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, Республике Карелия.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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